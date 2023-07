Si finge carabiniere e deruba una 90enne: bottino 90 euro e poco oro

Non si arrestano le truffe ai danni di persone fragili e anziane, prede facili per ladri senza scrupoli. Nel pomeriggio di ieri, in via De Carolis, zona ospedale Maggiore, un uomo, spacciandosi per un carabiniere è riuscito a farsi aprire da una 90enne.

Ha dapprima frugato all'interno dell’appartamento per poi darsela a gambe con 90 euro e pochi oggetti d'oro. Delle indagini si occupa la Polizia.

Alcuni giorni fa, una donna di 75 anni è stata derubata in zona Barca, in questo caso il bottino in monili d'oro, è stato ben più consistente di monili: circa 4mila euro. Tutto è iniziato con una citofonata per la consegna di un pacco che ovviamente non c'era. E' stato solo risalendo per tornare in casa che ha incrociato un soggetto, tra i 50 e i 60 anni, che alla spicciolata scendeva la tromba per guadagnare l'uscita. La donna si è accorta troppo tardi che l'uomo era uscito proprio da casa sua.