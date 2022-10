Sosta selvaggia in via De' Carracci, Fdi: "Le barriere? Code e auto ferme nelle laterali"

Dopo l'intervento drastico del comune sulla sosta selvaggia in via De' Carracci, Fdi va all'attacco dell'espediente trovando "la toppa peggio del buco". Lo mettono nero su bianco Marta Evangelisti e Graziella Tisselli, rispettivamente consiglira comunale e di quartiere Navile in una nota.

La soluzione messa in atto dall’amministrazione ha "peggiorato sensibilmente la situazione -raccontano le azzurre- l’installazione del New Jersey ha di fatto creato una corsia che non consente alle auto il parcheggio dove di fatto avveniva nonostante il divieto di sosta ma crea però un ingorgo, tra le auto che arrivano da via Carracci e quelle che, provenienti da via Fioravanti, devono svoltare a sinistra sulla via Carracci. Accade così che nelle ore di punta la fila inizia dall'ultimo tratto di via Tiarini fino all'incrocio di via Niccolò dall'Arca. Senza poi tenere conto della situazione di inquinamento che producono le auto in fila".

Non solo molti degli automobilisti -ricostruiscono le consigliere- "ignorano completamente l’esistenza del parcheggio e del servizio denominato Kiss and ride perché la cartellonistica non è presente dappertutto, altri non lo trovano di facile accessibilità soprattutto in uscita". Sta di fatto che "non trovando dove sostare/fermarsi, gli automobilisti si riversano nella adiacente via Niccolò Dall'Arca, spesso parcheggiando posteriormente alle auto parcheggiate correttamente o, peggio ancora, occupando passi carrabili".