Furto con strappo via De Castagnoli: lo circondano e gli strappano la catenina dal collo

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dalla polizia in centro a Bologna, con l'accusa di furto con strappo. E' successo nella nottata di ieri, dove intorno all'1:20 un 20enne ha chiamato la polizia denunciando il fatto. Secondo la versione fornita dalla vittima, l'autore del gesto era in compagnia di alcuni coetanei, i quali avrebbero partecipato con lui all'azione, circondando il 20enne.

Una volante della polizia si è messa alla ricerca dei sospetti secondo le descrizioni fornite, e ha individuato un soggetto lungo via San Leonardo, ai margini della zona universitaria. Qui il 19enne è risultato avere alcuni precedenti alle spalle, mentre il 20enne lo ha riconosciuto come l'autore del furto in questione. La catenina invece non è stata recuperata. Terminati gli accertamenti di rito, il ragazzo è stato condotto in questura.