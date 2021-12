Spaccata all'ex ghetto: fugge con la cassa in mano

Furto con spaccata terminato con un arresto questa mattina a Bologna. Un soggetto di 26 anni, cittadino del Senegal con numerosi precedenti, è stato portato via intorno alle cinque del mattino dalla polizia.

E' stata una segnalazione ad accendere i lampeggianti delle volanti, che hanno rintracciato il giovane in via Zamboni, a poca distanza dal luogo dell’effrazione consumata, un negozio in via de' Giudei.

Aiutandosi con un oggetto oblungo, un bastone di grosse dimensioni, il 26enne avrebbe sfondato la vetrina del locale, per poi entrare e prelevare il registratore di cassa. Incalzato dai poliziotti, il ragazzo poi ha cercato di disfarsi del registratore asportato, lanciandolo in strada. Dentro, circa 180 Euro in monetine, che si sono disperse sul selciato non appena la cassa ha toccato terra. Raccolte le monetine, gli agenti le hanno restituite ala titolare dell'esercizio, per poi portare in questura il sospetto con l'accusa di furto aggravato.