Santa Viola, spaccio di cocaina al parco: i residenti chiamano la polizia

E' finito con un duplice arresto l'appostamento degli agenti della sezione anti-droga della squadra mobile di Bologna, nel rione Santa Viola.

A segnalare alla polizia la presenza di diversi spacciatori in un'area verde di via Decumana sono stati i residenti. Sono scattati quindi i servizi di appostamento e osservazione, fino a quando gli agenti hanno assistito alla vendita di stupefacente e sono intervenuti bloccando due pusher. Si tratta di due cittadini marocchini di 22 anni, già con precedenti per spaccio, e 27 anni, entrambi pregiudicati.

Durante le perquisizioni personali sono state trovate 62 dosi di cocaina, per un peso totale di 35 grammi, e poche decine di euro. I due stranieri sono stati arrestati e verranno processarti per direttissima.