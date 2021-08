Via degli Dei: malore durante l'escursione, interviene il Soccorso alpino

Malore per una 18enne in Vale Serena. Originaria di Treviso, era arrivata insieme a un'amica in città, per

percorrere la via degli Dei, da Bologna a Firenze lungo i sentieri dell'Appenino.

Ieri, domenica 1° agosto, sono partite da Madonna dei Fornelli, dirette al Passo della Futa sul sentiero CAI 019, una tappa lunga poco più di 18 chilometri, di media difficolta e con un dislivello di 550 metri. Una delle due trevisane, dopo aver percorso circa 1,5 chilometri in direzione Val Serena, si è sentita male ed è caduta a terra priva di conoscenza. L’amica ha immediatamente chiamato il 118,sebbene nella zona il segnale telefonico non sia buono.

Sul posto è stata inviata l’ambulanza di Castiglione dei Pepoli e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Rocca di Badolo composta da 6 operatori. La paziente, che nel frattempo si era ripresa, una volta raggiunta dal personale sanitario e dai tecnici del CNSAS è stata valutata e posizionata sulla barella portantina e con tecniche alpinistiche trasportata fino alla strada carrozzabile, dove poi l’ambulanza l’ha accompagnata all’ospedale di Castiglione dei Pepoli per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.