Lavori in via degli Orti: modifiche al traffico e bus deviati

Da oggi, 12 aprile, partono i lavori di ripavimentazione stradale in via degli Orti che si svilupperanno in due fasi, mantenendo sempre una carreggiata per il traffico veicolare a senso unico con direzione da via dei Lamponi verso via Murri, come fa sapere il Comune. Durante i lavori, i passi carrabili presenti nei tratti di intervento non saranno accessibili.

La prima fase, prevista dal 12 al 25 aprile, consiste nei lavori di pavimentazione stradale della semicarreggiata stradale sul lato sud (lato civici dispari), nel tratto da via dei Lamponi a via Dagnini, e di ripristino delle parti ammalorate nel tratto da via Dagnini a via Murri.

In questa fase i lavori comporteranno, oltre al senso unico di via degli Orti, anche la chiusura di via Gigli e via Romagnoli all'incrocio con via degli Orti, che saranno raggiungibili entrambe dal lato di via Paganini. Anche via Silvagni verrà chiusa per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori all'incrocio con via degli Orti, e sarà raggiungibile dal lato di via Murri secondo la normale circolazione, e da via Dagnini, istituendo in via Zamenhof un senso unico alternato.

La seconda fase, prevista dal 26 aprile al 9 maggio, consiste nei lavori di pavimentazione della semicarreggiata stradale sul lato nord (lato civici pari), nel tratto da via dei Lamponi a via Dagnini, e di ripristino delle sole zone ammalorate nel tratto da via Dagnini a via Murri.

Nella seconda fase i lavori comporteranno, oltre al senso unico di via degli Orti, anche la chiusura di via Gigli all'incrocio con via degli Orti, che sarà raggiungibile dal lato di largo Lercaro secondo l'attuale assetto circolatorio, e di via Romagnoli all'incrocio con via degli Orti, sulla quale sarà istituito un senso unico alternato da via Cavazza.

Le linee bus in direzione verso periferia verranno deviate sul percorso via Dagnini, Largo Lercaro e via dei Lamponi, per poi proseguire sui normali percorsi verso periferia. Su Largo Lercaro e via dei Lamponi verranno istituite fermate provvisorie.