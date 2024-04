Via degli Scalini chiusa dall'alluvione, i residenti: 'Si intervenga presto, ci sentiamo cittadini di serie B'

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tanti lavori sulle strade di Bologna e della Città metropolitana danneggiate dall’alluvione del maggio scorso, ormai quasi tutte tornate percorribili al 100%. Un lungo elenco di interventi conclusi con successo, dal quale però manca ancora via degli Scalini, fuori porta Castiglione. La strada, danneggiata da una frana, in un ampio tratto è ancora percorribile solo a piedi. I residenti, se vogliono raggiungere in auto le loro case, devono passare da via di Barbiana. E le difficoltà non mancano. L'assessore ai ai Lavori pubblici, manutenzione e pulizia della città, Simone Borsari, spiega la progettazione dell'opera è stata complessa, ma i tempi verranno rispettati.

L’appello dei cittadini

I cittadini, però, si sentono sfiduciati. Costanza Legnani Annichini, residente nella strada in collina, a pochi passi dal centro, come altri residenti ha inviato una lettera al Comune di Bologna per segnalare quello che lei e altri abitanti della zona stanno vivendo ormai da un anno. I residenti sono stati invitati da Palazzo d’Accursio “a portare pazienza”. Periodo nel quale il sindaco Matteo Lepore “si è vantato orgogliosamente sui giornali di un bilancio in positivo, dopo metà mandato, e di aver concluso tutti i lavori dovuti i danni per l'alluvione” mentre “via degli Scalini è ancora poco praticabile e non è l’unica strada della zona collinare. Non lontano da noi c’è via della Fratta e sicuramente ce ne saranno altre”, rincara la dose.

I residenti hanno aspettato per quasi un anno, cercando di dialogare con l’amministrazione e chiedendo riscontri che per Costanza Legnani Annichini “non sono arrivati”.

“Ci è stato detto che via degli Scalini sarebbe stata messa in sicurezza, mentre invece è stata trasformata in percorso pedonale e i lavori non sono mai stati fatti”. Per i residenti ormai è “ovvio che i tempi del possibile ripristino, che il Comune aveva indicato in ‘fine estate 2024’ non saranno rispettati”.

Mancanza di sicurezza

Ma c’è di più. In via de Guastavillani il cantiere per il ripristino della viabilità è attivo e sul tratto di strada percorribile in auto spesso transitano mezzi pesanti, oltre agli autobus di linea, che spesso non passano. “È capitato spesso che il conducente di Tper debba scendere, chiedere alle auto in coda di fare retromarcia, bloccando il traffico”. Anche l'aumento di traffico in via di Barbiano, per i residenti, “rende la viabilità molto pericolosa”.

L’appello all'amministrazione

L’invito alla giunta Lepore è quindi a dare il via ai lavori in via degli Scalini “prima che succeda qualcosa di grave in questa zona”. “La giunta sta realizzando moltissime opere pubbliche importanti, tra cui piste ciclabili, il tram, Bologna 30 marciapiedi in via Castiglione e perfino in via degli Scalini. Chiediamo – conclude Costanza Legnani Annichini – di essere presi in considerazione anche noi, che in questo momento ci sentiamo cittadini di serie B per cui non hanno più diritto alla viabilità pubblica”.

La risposta dell'assessore Borsari

“Stiamo andando avanti con la progettazione e i lavori incominceranno a inizio estate - assicura l'assessore ai Lavori pubblici, manutenzione e pulizia della città, Simone Borsari - . Dobbiamo intervenire in maniera sostanziale in via degli Scalini e i lavori hanno implicato tutta una serie di valutazioni geologiche e tecniche molto complesse. Gli interventi, inoltre, spiega l’assessore Borsari, sono “di entità significativa: non si tratta solo di rifare una strada, ma è un lavoro molto più complesso in un’arteria collinare" molto percorsa "che deve essere messa in sicurezza e necessita di lavori importanti. Non si tratta solo di stanziare le risorse e studiare un progetto, ma occorre avere l’assenso di una serie di altri enti”.

Lo stato dell'arte del progetto di ripristino della viabilità

Il programma dei lavori, in ogni caso, verrà rispettato. “Il progetto è in via di approvazione e i lavori partiranno entro l’estate – assicura l’assessore Borsari – e dovrebbero durare alcuni mesi. Non ho elementi diversi rispetto a quello che era stato detto ai cittadini" ai quali era stato promesso che la strada sarebbe stata riaperta entro fine agosto 2024. "L’iter sta proseguendo come era stato detto e non ci sono variazioni”, aggiunge l'assessore. “Finora non abbiamo tempo, ne ci siamo dimenticati o abbiamo lasciato i cittadini nel disagio, è importante ricordarlo - sottolinea Borsari - . La progettazione degli interventi, però, è stata particolarmente complessa, ma i tempi sono esattamente quelli che avevamo detto e non ci sono cambiamenti rispetto a quanto già annunciato”.