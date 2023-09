Passeggia per il centro con i genitali in vista: è recidivo

Pantaloni slacciati e pene tra le mani per le vie del centro. A finire nei guai un cittadino tunisino di 48 anni, fermato dai Carabinieri ieri, 5 settembre, poco prima delle 9. Diverse le segnalazioni arrivate al 112, la prima da via Azzogardino da parte della commessa di un negozio.

La pattuglia lo ha infine visto e bloccato in via dei Mille denunciandolo per atti osceni (art. 527 codice penale). Dagli accertamenti è emerso che era stato fermato per lo stesso motivo un anno fa.

Sempre in via dei Mille un 43enne, nei giorni di grande caldo, si è denudato e docciato con alcune bottiglie d'acqua sotto il portico.

A giugno un 27enne è stato arrestato dopo aver molestato due donne e poi essersi masturbato sul bus che transitava in via Rizzoli.

Telefono sequestrato al centro commerciale

Sabato, i Carabinieri del Radiomobile di Borgo Panigale sono intervenuti in un negozio all’interno del centro commerciale “Shopville Gran Reno”, a Casalecchio, dove una studentessa di 22 anni ha accusato un ragazzo, 25enne, di averla spiata all'interno di un camerino.

La ragazza ha riferito di aver visto uno smartphone in alto che riteneva la stessa filmando o fotografando durante la prova degli abiti. Il 25enne ha negato e ha dovuto consegnare il telefono ai Carabinieri, che lo hanno sequestrato per analizzarlo. Se trovassero foto o immagini della ragazza, rischia una denuncia per interferenze illecite nella vita privata.