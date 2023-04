Incidente in via del Gomito, motociclista in gravi condizioni

Un altro grave incidente stradale ieri pomeriggio in via del Gomito. Un uomo di 40 anni mentre percorreva la strada alla guida di uno scooter si è scontrato con un’auto in uscita da un parcheggio. L’impatto è stato molto forte e l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore in gravi condizioni. L’automobilista, anche lui in ospedale per il forte stato di choc, è rimasto invece illeso. La strada è rimasta chiusa per circa due ore per consentire i soccorsi e i rilievi dell’incidente.

Le segnalazioni dei cittadini della zona

Lo scontro di ieri ha portato i residenti a chiedere nuovamente al Comune di intervenire. “Sono tre anni che assistiamo ad incidenti del genere”, segnalando puntualmente ogni volta le difficoltà di viabilità in quel tratto stradale, “ma nessuno fa niente”, la protesta di una cittadina che abita in quella zona.

Un altro incidente in piazza Lucio Dalla

Sempre ieri in Piazza Lucio Dalla, attorno alle 18, un bimbo di cinque anni è caduto dalla sua bici mentre pedalava nell’area degli skate, rompendosi la mandibola. È stato trasportato al Maggiore, le sue condizioni sono stabili.