Via della Repubblica, 92enne derubata per strada: ladra arrestata dai Carabinieri

Un'anziana è stata derubata in via della Repubblica ieri mattina intorno alle 11.30, ma la responsabile del furto è stata poi arrestata dai Carabinieri del nucleao radiomobile. Si tratta di una 27enne nata a Venezia (iniziali A.H.) di etnia rom, non priva di qualche precedente. La ragazza poco prima era riuscita a rubare il portafogli dalla borsa di una donna di 92 anni. E' stata arrestata per furto con destrezza.

Alcuni testimoni fermano i Carabinieri: la donna viene così arrestata

Alcuni testimoni hanno immediatamente fermato una pattuglia del radiomobile in transito a pochi metri di distanza, che è riuscita a raggiungere e bloccare la nomade, per poi resituire la refurtiva alla legittima proprietaria. Espletate formalità di rito, l’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari su disposizione del p.m. di turno, in attesa del giudizio direttissimo.