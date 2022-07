Via della Salute: inaugura (dopo sei anni) il nuovo sottopasso ferroviario

Un bypass per chi deve ragiungere l'aeroporto dall'asse Borgo Panigale/Calderara, ma che non incontrerà più il passaggio a livello a raso. Gli altri due passaggi a raso infatti, saranno chiusi definitivamente.

Un nuovo sottopasso stradale nei pressi dell'aeroporto di Bologna è stato inaugurato questa mattina a Borgo Panigale al termine di un cantiere di circa 6-7 anni e collega via della Salute e via Commenda, nell'ambito di una serie di interventi più ampi connessi all'Alta velocità per la definizione di un nuovo assetto dei trasporti pubblici nell'area metropolitana, per un costo complessivo di 4 milioni e mezzo di euro. L'opera infatti include anche la realizzazione della pista ciclopedonale adiacente e delle due rotonde annesse. Realizzata da Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs), permetterà ad automobilisti e viaggiatori di evitare i passaggi a livello.

Non solo: il passaggio in questione costituirà anche un'ottima strada alternativa quando inizierà il cantiere del tram, come conferma alla DIRE l'assessora comunale alla Nuova mobilità Valentina Orioli. "Credo che quest'opera sarà molto utile non soltanto per la mobilità attorno all'aeroporto e in questa zona dove ci sono molte attività, ma anche in prospettiva cantieri. Nei prossimi anni avremo appunto il cantiere del tram, oltre a quello che già stiamo sperimentando con il Pontelungo e quindi avere dei percorsi alternativi efficaci è molto importante anche per un quadrante più allargato della città".

Presente al taglio del nastro anche un soddisfatto Claudio Mazzanti, che aveva seguito la realizzazione in veste di assessore alla Mobilità durante il precedente mandato dell'ex sindaco Merola. "Direi che è andata bene, è uscito un bellissimo lavoro. Oggi finalmente la strada è aperta. Adesso ci dobbiamo concentrare sul completamento di altre opere ferroviarie nella zona. Questa era una di quelle". Insieme a Orioli e Mazzanti, alla cerimonia erano presenti anche la presidente del Quartiere Borgo Panigale Elena Gaggioli e Salvatore De Rinaldis, responsabile progetti di Bologna per la Direzione investimenti di Rfi.