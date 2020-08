Conti della spesa non pagati, prende a pugni il gestore del minimarket

Un 31enne cittadino pakistano è stato denunciato dalla polizia, dopo un parapiglia avvenuto in un alimentari di via delle Fonti, zona Corticella a Bologna. I fatti risalgono a sabato pomeriggio, quando lo stesso titolare del piccolo negozio, un 30enne cittadino bangladese, ha chiamato la polizia in seguito a una aggressione subita.

Gli agenti arrivati sul posto hanno potuto constatare il volto pesto del 30enne, che spiegava come poco prima fosse stato preso a pugni da un cliente, che si era a sua volta rifiutato di pagare un conto lasciato aperto nei giorni addietro.

Anche il locale è stato trovato con diversi danni alla vetrina e alla porta, mentre per il gestore è finita con una visita al pronto soccorso. Il presunto responsabile è stato rintracciato poco dopo, palesemente ubriaco, mentre si allontanava in compagnia di un altro soggetto, che ha assistito al fatto ma estraneo all'aggressione. Il 31enne è accusato di lesioni e danneggiamento, ed è stato sanzionato per ubriachezza molesta.