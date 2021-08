Botte e delirio in via delle Moline: banda di pusher armati di bastoni contro un solo uomo

L'ora del tè in via delle Moline fra pestaggi, urla, sangue e persone in fuga. In realtà è cominciato tutto qualche ora prima, quando in via del Borgo di San Pietro ha fatto la sua apparizione un gruppo di cinque uomini noti per essere i volti dello spaccio di zona, tutti più o meno armati di qualcosa, fra mazze, coltelli e sedie "prese in prestito" dai dehors dei locali.

La testimonianza dei gestori di bar e ristoranti continua raccontando il raid contro l'uomo che poi verrà soccorso per le ferite riportate alla testa, avvenuto appunto intorno alle cinque del pomeriggio di ieri (27 agosto 2021) sotto gli occhi della moglie. Sconvolta e anche in stato di attesa, così come ha raccontato ai cronisti de Il Resto del Carlino: i componenti della banda avrebbero voluto reclutare per il loro giro anche il marito, che però avrebbe detto no. E da qui sarebbero cominciati gli atti intimidatori, fino alla violenza scattata ieri nei confronti appunto del 30enne di origini tunisine. Una denuncia era già stata fatta negli uffici della Questura.