Incidente in via Dello Scalo: pedone investito, è grave al Maggiore

Brutto incidente ieri sera, poco prima delle ore 20, in via dello Scalo a Bologna, dove - per dinamiche ancora in via di accertamento - un pedone è stato investito da un autobus ed è finito in ospedale in gravi condizioni.

Da quanto si apprende per soccorrere il ferito, un uomo di 53 anni, sono intervenuti sia i vigili del fuoco, che il personale del 118, giunto sul posto con un'ambulanza e un'automedica.

Gravi le ferite riportate nel sinistro, tanto che il 53enne è stato trasferito in codice 3 - ovvero quello di massima gravità - al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, dove è poi stato ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata.

La sera prima su via Ferrarese è stata teatro di un altro grave incidente, nel quale un uomo di 54 anni ha perso la vita.