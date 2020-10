Inseguimento in via dello Scalo: in taxi con un chilo di "fumo", arrestato

È stato arrestato al termine di un inseguimento un 23enne, cittadino marocchino, fermato a bordo del taxi che stava utilizzando lungo via dello Scalo.

È successo tutto ieri sera intorno alle 21:30. Sono stati gli agenti del reparto prevenzione crimine della Polizia a notare lo stesso taxi attendere diversi minuti nei pressi di un condominio, al termine dei quali hanno visto proprio il 23enne uscire con uno zaino.

Ulteriormente insospettiti, i poliziotti poi hanno deciso di procedere al controllo del veicolo ma non appena questo si è fermato il ragazzo è scappato fuori e si è messo a correre lasciando però lo zaino dentro al mezzo.

All'interno sono stati trovati ben 11 panetti di hashish da circa 100 g l'uno, assieme a due bilancini di precisione e a un attrezzo da taglio.

Il giovane è invece è stato fermato in via Ranuzzi, direzione Zanardi: addosso i poliziotti hanno trovato circa 250 euro in contanti.

Alla fine del controllo per il 23enne irregolare con diversi presidenti sono scattate le manette per spaccio.