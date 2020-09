Segnalazione| Via dello Scalo: "Nella fontana vicino all'asilo carcasse e sporcizia"

La segnalazione di una lettrice: "Questa è la situazione in via dello Scalo, nel giardino del palazzo della regione e della forestale, dove sta per cominciare la materna Andersen. Sono mesi che cerchiamo di capire di chi sia l’onere di ripulire questa fontana, dove l’acqua si é dimezzata, i pesci dentro sono in condizioni precarie, ci sono carcasse di piccioni e topi morti e zanzare ovunque. Telefonate ne sono state fatte molte ma la situazione non si risolve".