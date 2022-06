Corticella: maxi 'spesa' da 350 euro, ma escono senza pagare

In totale un piccolo bottino da 350 euro, in spesa, tra borse e zaini riempiti fino all'orlo al discount, e poi il tentativo di fuggire senza pagare. E' il corposo taccheggio ha cui ha assistito un cittadino in via di Corticella, episodio per il quale è poi stato arrestato un 32enne, cittadino tunisino. La polizia è riuscita a raggiungere il giovane, già con diversi precedenti alle spalle, mentre il presunto complice è riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle volanti. Pochi minuti prima era stato lo stesso residente ad aver visto i due uscire alla spicciolata carichi di tutti gli acquisti non saldati. Dopo avere avvertito la polizia, lo stesso cittadino si è messo a seguire a distanza i due giovani, fino all'arrivo dei poliziotti. Appena notate le sirene, i due hanno levato la presa dalla refurtiva e sono scappati. Il 32enne fermato è stato arrestato per furto aggravato in concorso.