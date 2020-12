Incidente sul lavoro in Bolognina: operaio cade dal tetto di un palazzo

Non sarebbe in pericolo di vita l'operaio di 47anni caduto questa mattina verso le 9 in via Di Vincenzo, nel quartiere Navile. Da quanto si apprende, mentre stava effettuando alcuni lavori di riparazione sul tetto di una palazzina, sarebbe precipitato dal quarto piano.

Sul posto sono arrivati gli agenti di Polizia e i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore.

Morti sul lavoro

L'11 dicembre scorso, un altro incidente sul lavoro era stato fatale per un 59enne, caduto da un'impalcatura, montata su un pilone del viadotto autostradale dell'A1, sul territorio di Olmeta di San Benedetto Val di Sambro. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione. Per recuperare la salma, finita nella scarpata, è stato necessario l'intervento del nucleo SAF - Speleo Alpinistica Fluviale - dei vigili del fuoco.

A fine novembre, un 57enne è morto a Monte San Pietro, dopo che la macchina operatrice si è ribaltata e a ottobre un artigiano budriese 74enne, caduto da circa sei metri di altezza, era deceduto nel modenese.