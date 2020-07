Bolognina, pusher si dà alla fuga e ferisce un agente: in tasca 40 dosi di cocaina

E' stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver tentato la fuga e ferito un poliziotto. Nell'ambito dei controlli nel quartiere Bolognina, gli agenti delle volanti, nel pomeriggio di ieri, 23 luglio, hanno assistito a uno "scambio" in via Jacopo della Quercia, così sono intervenuti. Dapprima hanno fermato l'acquirente, un cittadino nigeriano di 21 anni, mentre il pusher inizialmente è riuscito a fuggire.

E' stato definitivamente bloccato in via Antonio Di Vincenzo, dove ha anche ferito un agente, poi curato al Pronto Soccorso e dimesso con alcuni giorni di prognosi. Si tratta di un cittadino marocchino di 39 anni, pregiudicato e irregolare sul territorio italiano.

Nelle tasche del 39enne sono stati rinvenuti 40 involucri per un totale di oltre mezz'etto di cocaina, oltre a 230 euro. E' stato arrestato per spaccio e resistenza.