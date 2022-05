Una nuova scuola in via don Minzoni: avrà anche una palestra CONI

Una scuola nuova in via Don Minzoni, dotata di una palestra omologata CONI (per uso anche extrascolastico) con una tribuna, 10 aule, 5 laboratori, una biblioteca e un auditorium. Lo rende noto Daniele Ruscigno, sindaco di Valsamoggia e consigliere metropolitano con deleghe a scuola e istruzione, ddilizia scolastica e formazione.

"In Consiglio Metropolitano mi è stata assegnata la delega all'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie e in questi anni è stato preparato un piano di investimento da oltre 100milioni di euro per le scuole dell'area bolognese - scrive Ruscingo nella norta - molte sono le iniziative in corso e in particolare sono stati presentati alla scuola e ai rappresentanti degli studenti i progetti per l'Ipsas Aldrovandi-Rubbiani del valore complessivo di oltre 12milioni di euro per interventi di riqualificazione (sismica 3,6 milioni euro e funzionale 850mila euro) nelle sedi di via Marconi e via Muratori ma soprattutto per una scuola nuova che verrà realizzata in via Don Minzoni".

Il nuovo plesso sorgerà alle spalle della succursale del Liceo Galvani che non verrà interessata dai lavori, spiega il consigliere: "Sono molti i progetti di nuove scuole e ampliamenti che consentiranno agli studenti e alle studentesse di studiare in spazi nuovi, attrezzati e rispettosi dell’ambiente che, come consigliere delegato alla scuola, sono orgoglioso di presentare e non sarà l’ultimo. È importante che le risorse vengano investite pensando al futuro e non c’è miglior investimento di quello che viene fatto sul mondo della scuola che ha bisogno del massimo impegno di tutti", conclude Ruscigno.