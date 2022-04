Vuole continuare a bere: minaccia con il cutter anche gli agenti

Voleva a tutti i costi continuare a bere, per questo non ha lesinato minacce brandeggiando anche un cutter. Denuncia e sanzione per un 51enne, cittadino cinese, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, minacce e stato di ubriachezza manifesta, dopo quanto accaduto intorno alla mezzanotte d ieri in via Don Minzoni.

La polizia è stata chiamata da un locale, dentro il quale il soggetto ha dapprima chiesto da bere, poi ha estratto il cutter minacciando gli osti che avevano negato l'alcool, dal momento che il cinquantenne era già palesemente molto ubriaco. Uscito fuori, il 51enne non ha smesso di disturbare pure i pochi passanti che a quell'ora transitano sotto il portico che affaccia su piazza dei Martiri.

E' qui infatti che gli agenti intercettano il soggetto il quale, come se nulla fosse, mostra da subito insofferenza al controllo. Il confronto degenera anche qui, nuovamente con il brandeggio del cutter da parte dell'uomo, che però getta a terra il taglierino e ingaggia una colluttazione con uno dei poliziotti. Riportata sotto controllo la situazione, il 51enne è stato perquisito: addosso è stato trovato un altro cutter.