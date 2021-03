Dà in escandescenze dopo essere passato col rosso: scatta la denuncia

Non è andato giù a un ragazzo il verbale redatto dagli agenti per la manovra pericolosa

Un 23enne cittadino italiano, residente a Bologna, stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza. E' successo in via Dozza, ieri seara, intorno alle 23:30. Sono stati gli agenti stessi della volante a osservare la manovra pericolosa del ragazzo ,che in auto oltrepassato un incrocio con il semaforo rosso.

Mentre si procedeva alla verbalizzazione, il 23enne ha dato in escandescenza e prima ha inveito contro gli agenti e poi li ha colpiti con qualche calcio. Bloccato e trattenuto, oltre all'infrazione amministrativa, è scattata anche al denuncia penale.