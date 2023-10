Via Cavalieri Ducati, auto rubata alla ex fidanzata, sbatte contro un palo: conducente nei guai

I Carabinieri del Radiomobile di Borgo Panigale hanno arrestato un 23enne italiano per furto aggravato. È successo poco dopo la mezzanotte del 24 ottobre 2023, durante un posto di blocco che i militari stavano facendo in via Antonio Cavalieri Ducati.

Alla vista del 23enne che stava guidando un’automobile col paraurti anteriore rotto, i Carabinieri lo hanno invitato a fermare il veicolo per ripararlo e nella circostanza, a fornire i documenti di guida e di circolazione. Il giovane automobilista si è agitato senza motivo e i Carabinieri hanno approfondito il controllo, rilevando che lo stesso si era messo alla guida di un’auto che aveva preso di nascosto alla fidanzata, unitamente al suo telefonino, a seguito di una discussione domestica, scaturita dalla volontà della ragazza di interrompere la relazione a causa del comportamento prepotente e geloso del compagno.

I Carabinieri hanno rilevato che l’automobilista, oltre a guidare un’auto rubata che aveva danneggiato sbattendo contro un palo, era senza patente e sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 23enne arrestato dai Carabinieri, è stato tradotto in carcere.