San Donato, 25enne arrestata per spaccio durante i controlli anti-covid

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna hanno arrestato una 25enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante controlli anti-covid nel Quartiere San Donato, alcuni cittadini si sono rivolti ai Carabinieri per segnalare la presenza di diverse persone, probabilmente di clienti e spacciatori.

Così nel pomeriggio di ieri, 10 marzo, quattro italiani sulla trentina, residenti in altre regioni, ma domiciliati a Bologna, sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di hashish. Transitando in via Eleonora Duse, invece, i militari hanno notato una ragazza che si guardava attorno come se stesse aspettando qualcuno. Si sono avvicinati alla giovane e dopo averla identificata in una cittadina colombiana 25enne, l’hanno sottoposta a una perquisizione personale.

Trovata in possesso di 400 euro in contanti, la ragazza ha ammesso di avere un po’ di droga nel suo appartamento vicino del Parco della Montagnola. I Carabinieri, dopo aver sanzionato la giovane per aver violato la normativa anti covid-19 sugli spostamenti, hanno perquisito anche l’abitazione e trovato 370 grammi di hashish, 232 grammi di marijuana e 93 grammi di funghi allucinogeni conservati nel frigorifero. E poi una bilancina di precisione e materiale adatto al confezionamento della droga. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la giovane è stata tradotta in camera di sicurezza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

