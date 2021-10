Balli in strada e ubriachi al volante: sfilza di denunce nel fine settimana

Dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti, la Polizia ha denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino ucraino 47enne con precedenti.

Alle 18.30 di domenica 17 ottobre, in via Duse, l'uomo, con la musica dello stereo dell'auto a tutto volume e gli sportelli aperti, si era messo a ballare in strada, causando anche disagi al traffico.

All'arrivo della volante, sono partiti gli insulti e le minacce. L'uomo era visibilmente alterato quindi è stato sanzionato anche per ubriachezza manifesta. Da un controllo più approfondito, la sua auto è risultata sprovvista di copertura assicurativa e di libretto di circolazione, così scattate altre sanzioni.

Per reati commessi in precedenza, al 47enne è anche stato notificato un obbligo di dimora nel comune di Bologna.

Sempre per ubriachezza, qusta notte è scattato linseguimento di un motociclista che, alla vista della volante, aveva tentato la fuga a forte velocità in via della Barca. Il conducente, 19enne italiano, è stato fermato ed è risultato positivo a due prove dell'alcol test. E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza.

Sempre nella notte, i Carabinieri hanno fermato èer un controllo una 28enne a Ozzano dell'Emilia, denunciandola per guida in stato di ebbrezza.

