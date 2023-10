Paura in via Emanuel: incendio in strada, camper distrutto

Incendio nel tardo pomeriggio di ieri in via Emanuel, zona San Donato, dove un camper è andato completamente a fuoco nonostante l'intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono propagate intorno alle 15, a quanto pare dopo una intensa e animata lite tra alcune persone. La proprietà del mezzo sembra essere riconducibile a un nomade, ma non si conoscono ulteriori dettagli circa le cause che hanno scatenato il rogo, probabilmente partito dal motore o dalle batterie del mezzo. Sul posto si è recata anche al polizia scientifica, che ha raccolto dati utili ad accertare la esatta dinamica dei fatti. Fortunatamente non risultano feriti né intossicati.