Via Emilia: furto del cane a una coppia, il padrone lo riconosce alla fermata del bus

Non appena lo ha riconosciuto, è sceso dal bus e ha chiamato la polizia. In due sono stati così denunciati per essere entrati in possesso del cane di una coppia.

E' successo tutto ieri intorno alle 14:30, lungo la via Emilia. La vittima del furto in questione stava transitando a bordo di un altro mezzo in direzione periferia, quando alla fermata dalla parte opposta ha notato i due giovani, in compagnia proprio del cane che solo il giorno prima era stato verosimilmente sottratto alla legittima proprietaria, la compagna del denunciante.

La volante ha poi fermato i due giovani mentre stavano prendendo un altro bus in direzione opposta. Entrambi cittadini tunisini di 22 e 26 anni, i due non hanno saputo dar spiegazione del perché avessero al guinzaglio la bestiola. Durante le operazioni di identificazione, uno dei ragazzi è stato trovato con indosso circa 50 grammi di hashish, nascosti nella giacca. Dopo gli accertamenti di rito, il cane in questione è stato affidato alla donna, mentre i due ragazzi sono accusati di ricettazione e detenzione di stupefacenti.