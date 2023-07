Dopo la voragine, via Emilia Levante si allaga: ancora chiusa al traffico | VIDEO

Era stata riaperta alle 20 di ieri, tra via Sigonio e Via Protti, e in entrambi i sensi di marcia, via Emilia Levante, ma oggi è nuovamente chiusa, come fa sapere la Polizia Locale.

Questa notte si sarebbe verificata la rottura di una tubatura tra la via Emilia e via Mazzini, nei pressi del liceo Enrico Fermi. E' quindi ancora in corso l'intervento delle squadre di Hera.

Il 19 luglio si era aperta una grossa voragine e l'area era stata transennata. Dirottato anche il percorso dei mezzi pubblici in transito sulla via.

(Video FB Riprendiamoci Bologna)