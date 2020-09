Soccorsi all'alba in via Emilia Levante: nulla da fare per un ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di 20 anni è morto per strada, in via Emilia Levante: inutili sono stati i tentativi di rianimazione effettuati dal 118 quando sono scattati i soccorsi, all'alba di questa mattina. Sul posto, oltre ai sanitari, anche la Polizia. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un malore e sono in corso alcuni accertamenti. Il ragazzo è di origini ucraine.

