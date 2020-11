Omicidio in via Emilia Ponente, figlio uccide il padre

Sono ancora frammentarie le notizie su un probabile omicidio avvenuto in via Emilia Ponente, sotto il ponte di via del Faggiolo, questa mattina.

Da quanto si apprende da fonti di polizia, un uomo di 59enne avrebbe ucciso l'anziano padre, 89enne, colpendolo con un corpo contundente. Probabilmente un martello. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha avviato gli accertamenti.

Dalle prime ricostruzioni il pensionato sarebbe stato aggredito stamane, intorno alle ore 9. Lo conferma le testimonianze di un vicino dic asa, che racconta di aver sentito delle urla di disperazione provenire dall'appartamento della vittima, che vive da solo con il figlio.

Chi abita nella zona è incredulo difronte all'accaduto. Si parla di una famiglia tranquilla, all'interno della quale serpeggiava l'ombra della depressione. Dietro la tragedia un raptus, che avrebbe prima armato la mano del 59enne contro l'anziano, poi contro se stesso. Nel tentativo di un gesto estremo.