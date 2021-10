Borgo-Reno: cerca di entrare in casa dell'ex, finestra rotta e minacce di morte

Un 26enne cittadino albanese è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento aggravato e minacce aggravate. È successo nella serata di ieri in una traversa di via Emilia Ponente, nel quartiere Borgo-Reno. A chiamare gli agenti è stata la ex ragazza di lui, più giovane due anni e sua connazionale.

Secondo la dinamica ricostruita sarebbe stato proprio il venticinquenne a danneggiare la finestra, rompendola dopo averla percossa a lungo, nel tentativo di entrare in casa di lei. Oltre a ciò, al 26enne è stato contestato di avere proferito nei confronti della ragazza anche minacce di morte. Oltre alla denuncia ora la ragazza sarà sentita a breve e per lei verranno attivati e i protocolli anti-violenza del caso.