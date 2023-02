Caos al camion dei panini: bancone sfondato e botte anche al poliziotto, tre arresti

La Polizia ha arrestato tre cittadini romeni per lesioni personali finalizzati alla rapina, danneggiamento aggravato, tentata rapina aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza.

Poco dopo le 23 di ieri, 10 febbraio, avrebbero aggredito e minacciato un dipendente, cittadino bengalese, e danneggiato il camioncino di rivendita di bevande in via Emilia Ponente: Il malcapitato ha così avvertito il titolare che ha chiamato il 113.

La vittima ha raccontato agli agenti che i tre, già ubriachi, hanno ordinato birre e panini e quindi hanno iniziato a minacciarlo con un coccio di bottiglia: "Sbrigati altrimenti ti ammazziamo, ti tagliamo la gola", poi uno lo ha colpito con una bottiglia, l'altro ha sfondato il bancone per rubare le birre e il terzo ha tentato di introdursi all'interno del veicolo, rompendo la portiera.

Quando la volante è arrivata sul posto, i tre hanno spintonato e minacciato gli agenti che tentavano di riportare la calma, uno di loro è stato curato al Pronto soccorso per un trauma alla spalla e dimesso con una settimana di prognosi.

I tre stranieri di 25, 28 e 41 anni con diversi precedenti per reati contro la persona, lesioni personali reati contro il patrimonio, ricettazione, rissa con istigazione alla discriminazione razziale sono stati portati in Questura e arrestati. Al loro "curriculum" si sono aggiunti quindi i reati di lesioni personali finalizzati alla rapina, danneggiamento aggravato, tentata rapina aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza.

Sempre nella serata di ieri, un 22enne ha aggredito una barista in via Andrea Costa.