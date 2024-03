Via Farini, la corsia preferenziale è attiva ma le telecamere sono ancora spente

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Partenza a metà per la corsia preferenziale di via Farini. Il Comune aveva annunciato la sua attivazione proprio oggi, 8 marzo, ma è solo nella mattina che gli operatori hanno cominciato a tracciare le strisce di colore giallo che cambieranno la circolazione nel tratto tra piazza Cavour e piazza Galvani.

Un leggero ritardo, forse dovuto al maltempo degli ultimi giorni. Da Palazzo d’Accursio fanno sapere che la segnaletica orizzontale verrà completata in giornata ma che per la messa in funzione delle telecamere che controllano gli accessi si dovrà aspettare ancora qualche giorno.

Nonostante questo, da oggi l’accesso è valido solamente per chi è autorizzato: moto, taxi, mezzi delle forze dell’ordine e di emergenza, trasporto disabili e veicoli con l’apposito contrassegno, e le multe potranno essere fatte dai vigili appostati dopo l’ingresso.

La riattivazione della preferenziale di via Farini fa parte del riassetto del trasporto pubblico locale che il Comune ha ritenuto necessario dopo l'impatto dei cantieri della Garisenda sulla viabilità nel centro storico. Fanno parte di questa strategia anche le due nuove linee Tper attive sempre da oggi, la 44 e la N8, che passeranno per piazza Aldrovandi.