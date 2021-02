"Arraffa" sei paia di occhiali e fugge, poi il parapiglia in via de' Toschi

E' entrato nel negozio, ha arraffato sei paia di occhiali ed è fuggito. Ieri pomeriggio, alle 16 circa, una volante è stata inviata in via Farini, dove, a seguito di una rapina ai danni di un negozio di ottica, era stato bloccato un cittadino moldavo di 29 anni.

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze del titolare, della commessa e di un addetto alla vigilanza di Galleria Cavour, così hanno ricostruito la dinamica: l'uomo era entrato nel negozio, aveva asportato dagli espositori sei paia di occhiali, del valore di circa 1.500 euro, per poi fuggire di corsa in direzione Galleria Cavour.

Inseguito dal titolare e dal vigilante, il ladro è stato raggiunto in via de' Toschi, dove è scattata la colluttazione fino a quando non è stato definitivamente bloccato, riportato all'interno del negozio e consegnato agli agenti di Polizia che lo hanno invitato a restituire gli occhiali, alcuni danneggiati, al negoziante. Il 29 enne, irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, è stato arrestato per tentata rapina impropria e portato alla Dozza.