Prima l'incidente con il motorino (rubato), poi la fuga: minorenne nei guai

Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato dalla polizia, dopo averlo fermato al termine di un breve inseguimento. E' successo questa notte in via Ferrarese, dove le volanti sono intervenute in seguito a un incidente stradale. Infatti secondo la ricostruzione uno scooter Honda SH è andato a schiantarsi contro una bicicletta di passaggio, lasciando a terra tre ragazzi.

I due che prima erano sul mezzo a motore, caracollati a terra, hanno poi ripreso la corsa e sono fuggiti a piedi, senza prestare soccorsi al ferito, poi portato via in codice uno al Maggiore. Subito i poliziotti si sono messi alla ricerca dei due giovanissimi, trovandone però solo uno. Questi ha spiegato di essere stato il passeggero del mezzo, ma non ha saputo giustificare come ne fosse entrato in possesso. Il veicolo infatti è risultato rubato recentemente in città a un ignaro proprietario.

Enl frattempo, dal bauletto del ciclomotore, sono spuntati 25 grammi di hashish confezionato in un panetto. Dopo i dovuti accertamenti, il ragazzo 14enne -già con qualche precedente alle spalle- è stato riaffidato ai genitori, ma su di lui ora pende l'accusa di ricettazione, omissione di soccorso e detenzione ai fini di spaccio in concorso.