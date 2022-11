Viavai sospetto in zona Fiera: eroina e hashish in casa, scattano le manette

Due uomini di 34 e 38 anni, entrambi cittadini pakistani, sono stati arrestati dalla Mobile di Bologna in seguito a una perquisizione, dove sono stati trovati due kg di droga tra hashish ed eroina. La notizia risale a giovedì sera, dove in via della Fiera è scattato un blitz che ha portato all'arresto di entrambi i soggetti.

Le indagini da tempo erano concentrate nelle case adiacenti, partite dalle numerose segnalazioni di una fiorente attività di viavai sospetto poi ricollegata allo spaccio al dettaglio.

Appostati all'uopo, gli agenti hanno individuato i due soggetti che si aggirano lungo la strada. Sottoposti a controllo i due sono stati trovati in possesso di 3 ovuli di eroina per circa 300 gr. Successivamente, a seguito di perquisizione presso l abitazione dei due, sempre in zona fiera, gli operatori rinvenivano altri 700 gr di eroina 1 kg di hashish oltre al bilancino e a materiale per il confezionamento. Complessivamente l'eroina rivenuta poteva fruttare al dettaglio circa 50.000 euro. Di qui le manette e l'arresto.