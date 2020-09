Irnerio, a zonzo con gli attrezzi da scasso: in tasca anche eroina e cocaina, arrestato

Un cittadino tunisino di 31 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano e già pregiudicato, è stato arrestato nella serata del 2 settembre in via Finelli, tra via Irnerio e l'autostazione.

Si aggirava davanti a un portone, in un tratto non illuminato, così è stato controllato da una pattuglia del commissariato Due Torri: in tasca sono stati trovati 4 grammi di stupefacente, tra eroina e cocaina, e 180 euro.

Pinze, coltellini e chiavi sono stati invece trovati nel suo zaino. Visti anche i precedenti penali a suo carico, l'uomo è stato arrestato per spaccio e denunciato per possesso di attrezzi da scasso.