Bolognina: non ha il biglietto e aggredisce i controllori sul bus

E' finito con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale il viaggio di un cittadino marocchino di 35 anni su un bus Tper. E' accaduto ieri mattina, in via Fioravanti, quando i poliziotti della volante in transito sono saliti sul mezzo su richiesta del personale.

Gli agenti hanno appreso che pochi minuti prima un passeggero aveva aggredito due controllori che gli avevano chiesto di verificare il biglietto, del quale era sprovvisto. Dapprima sono partite minacce, poi gli spintoni, così il conducente ha arrestato il bus.

Gli agenti della volante hanno identificato 35enne e lo hanno denunciato per resistenza.

(Foto archivio)