Via Fondazza: nottetempo getta a terra gli scooter parcheggiati, arriva la volante

Tre scooter danneggiati e, per l'uomo, denunce e sanzioni

/ Via Fondazza

Gli agenti della volante hanno fermato un cittadino romeno di 32 anni, pregiudicato, questa notte in via Fondazza. Alcuni residenti, alle 2, hanno chiamato il 113 segnalando un uomo che stava danneggiando alcuni scooter parcheggiati per poi buttarli a terra.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno individuato l'uomo, in evidente stato di urbiachezza, che si è rifiutato di esibire i documenti, e tre ciclomotori a terra, con gli specchietti rotti e la carrozzeria danneggiata. Il 32enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, rifiuto di fornite le generalita e sanzionato per ubriachezza manifesta.

Foto archivio