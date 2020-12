Via Foscherara, vedono la volante e fuggono: denunciati due giovani

Vedono la volante e fuggono, ma vengono bloccati e denunciati. Probabilmente erano in procinto di commettere un furto i due cittadini romeni di 27 e 26 anni fermati nella serata di ieri, 10 dicembre, alle 23 in via della Foscherara.

Gli agenti della volante aveva notato due uomini avevano immediatamente invertivano la rotta, liberandosi di alcuni oggetti per poi darsi alla fuga. Sono stati isenguiti, bloccati e perquisiti sul posto: oltre ai cacciaviti e alla torcia, altri "attrezzi" sono stati rinvenuti in strada.

Sono stati accompagnati in questura e, visti i precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli oltre che essere sanzionati per violazione normativa covid. Uno dei due aveva anche una tessera sanitaria oggetto di furto e denunciato anche per ricettazione.