Ladre in casa mentre la coppia guarda la TV: 24enne inseguita e bloccata in strada

Quando il figlio, tornando a casa, ha visto la porta socchiusa si è preoccupato e aveva ragione: mentre i genitori stavano guardano la TV, ha sorpreso due donne che frugavano nei cassetti della camera da letto.

E' avvenuto nel pomeriggio di ieri, alle 17.30 circa, in un appartamento di via Frassinago. Quando le ladre si sono viste scoperte, hanno aggredito l'uomo e hanno preso velocemente le scale, perdendo un anello e un paio di orecchini.

Il figlio della coppia di pensionati, con l'aiuto di alcuni passanti, è riuscito a bloccare una 24enne, Sul posto è arrivata la volante della polizia che l'ha ammanettata: dovrà rispondere di rapina pluriaggravata in concorso con ignori. La maggior parte del bottino in gioielli, che, da quanto si apprende, sarebbe ingente, è nelle mani della complice che è riuscita a far perdere le tracce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arrestata, in stato di gravidanza, con numerosi precedenti specifici, era anche destinataria di un ordine di carcerazione per un'altro episodio simile.