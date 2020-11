Trovano bomba a mano durante i lavori: condominio evacuato

E' stata portata via dagli artificieri una bomba a mano, risalente alla seconda guerra mondiale, trovata all'interno di un condominio di via Fratelli Rosselli oggi, all'ora di pranzo. Il rinvenimento è stato segnalato da una ditta durante dei lavori all'interno dell'edificio. Segnalato il tutto alla polizia, sul posto si sono recati anche gli artificieri che, dopo aver fatto evacuare tutto il condominio, hanno proceduto alla messa in sicurezza e alla rimozione dell'arma. L'operazione ha richiesto circa un'ora, prima del via libera al ritorno dei residenti nelle proprie abitazioni.

