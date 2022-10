Danneggia le auto e rovescia i cassonetti: caos nella notte

Notte movimentata in via Gagarin, al quartiere Navile, dove la polizia ha arrestato un uomo poco dopo l'una. A chiamare il 113 sono stati alcuni residenti che avevano sentito i rumori provenire dalla strada.

Quando la pattuglia è arrivata, ha verificato che diverse auto erano state danneggiate, tra specchietti e vetri rotti, e alcuni cassonetti erano stati rovesciati.

L'autore non è andato molto lontano, infatti è stato immediatamente bloccato. Si tratta di un cittadino marocchino di 37 anni con precedenti che aveva "alzato il gomito". E' stato arrestato per danneggiamento aggravato. Il processo con il rito direttissimo è previsto per domani 5 ottobre.

Alcuni giorni fa, è stato identificato e denunciato il presunto responsabile di un doppio atto di danneggiamento, ai danni di un uomo di 44 anni, pastore evangelico della chiesa nigeriana a Pianoro.