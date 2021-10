In via Galliera è spuntata una pista ciclabile abusiva

Qualcuno ha pensato di far da sè. E' questa l'impressione che si ha quando si percorre via Galliera, dove una pista ciclabile è stata disegnata nottetempo in modo artigianale da mano ancora rimasta ignota. Il tratto, bianco e con tanto di stencil, ma tratteggiato in modo ondulatorio e impreciso, ha risollevato la polemica sul vicino cantiere, che da qualche mese ha interrotto la pista senza una alternativa.

Ed è proprio questa la polemica portata dalla rete Salvaciclisti Bologna. "Sappiamo che un gesto come questo, autogestito e non autorizzato, non è regolare e non è la soluzione al problema, tuttavia possiamo capire cosa abbia mosso qualcun* a disegnare in autonomia una ciclabile provvisoria in Via Galliera, laddove Da mesi un cantiere interrompe la ciclabile regolare, senza dare a* ciclist* un’alternativa che non sia scendere e spingere la bici a mano".

Anche la neo consigliera di Coalizione Civica Simona Larghetti affronta la questione: "Spero che il Comune provveda a rimuovere questo intervento fai-dai-te e a sostituirlo con uno legittimo che dia funzionalità alla strada. Come Consigliera Comunale chiederò alla nuova Assessora di stabilire un iter più solido per la sostituzione dei percorsi ciclabili interrotti da cantieri, non solo di lunga durata come questo, ma anche quelli temporanei, come si fa per gli altri veicoli".