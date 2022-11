Spaccio in via Galliera: fermato con quasi quattro etti di droga nel borsello

Due ragazzi di 19 anni, entrambi cittadini tunisini, sono stati fermati ieri pomeriggio lungo via Galliera, dopo che questi alla vista di una volante della polizia, avevano cercato di scappare. Il motivo dell'agitazione è stato presto rintracciato al termine di una perquisizione, dove addosso a uno dei due giovanissimi sono stati trovati tre pacchetti contenenti quasi quattro etti di hashish in totale.

Oltre alla droga, i poliziotti hanno rinvenuto un coltellino, con tracce di sostanza sulla lama. Seguita una perquisizione anche al domicilio del possessore dei panetti, gli agenti non hanno però trovato molto altro a parte qualche frammento della medesima sostanza. Il 19enne in questione è stato infine arrestato per possesso a fini di spaccio: su di lui vi sono diversi precedenti di polizia, con pendente un obbligo di dimora nel comune.