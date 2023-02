Giardini Margherita, topi d'appartamento scatenati. La Lega: "Il Comune non ha dato risposte"

Da viale alberato, tranquillo e residenziale a zona di furti in casa? Sembra proprio che i topi di appartamento abbiano preso di mira la zona dei Giardini Margherita, dove si susseguono le denunce.

L'ultimo in ordine di tempo, il 24 febbraio in via Gandino, dove, come riferisce il Resto del Carlino, una signora sarebbe stata minacciata con un cacciavite e derubata di 100mila euro tra denaro e gioielli.

Quello di via Gandino è solo l’ultimo di una lunga serie di furti in appartamento che da tempo interessano quell’area della città - commenta Matteo di Benedetto - capogruppo della Lega Bologna in consiglio comunale - Da mesi i residenti della zona dei Giardini Margherita e dei colli chiedono risposte in termini di sicurezza. Il Comune e il Quartiere a oggi non ne hanno date". Per il capogruppo del Carroccio "continuare a non prendere decisioni e a non investire significa cedere il passo alla criminalità. Il Sindaco deve dare risposte e lo deve fare ora: le telecamere sono un primo passo necessario e doveroso per andare in questa direzione. Chiederemo alla giunta di attivarsi nell’immediato”.

I primi di febbraio, in una abitazione di via Gandino, i ladri, che si sono fatti strada attraverso il giardino interno, si sono arrampicati sulla grondaia e hanno fatto irruzione nell'appartamento. Inutile il risuonare dell'allarme, il tempo di chiamare le forze dell'ordine e i ladri erano già scappati, con cassaforte e gioielli appresso. Solo dopo si ricostruiranno i tempi di azione dei malviventi: fatto tutto in due-tre minuti, massimo.

Nei giorni scorsi, nell’ambito di un’indagine sui furti in abitazione commessi nella provincia di Bologna, la Squadra Mobile della Questura, coadiuvata dal personale del Commissariato di San Giovanni in Persiceto, seguendo le tracce dei beni sottratti, ha recuperato refurtiva per 400mila euro.