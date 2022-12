Urla e pugni sotto casa dell'ex in via Gandusio: aggredisce anche gli agenti

Un uomo di circa 50 anni è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento e resistenza a pubblico ufficiale. E' successo ieri sera in via Gandusio, dove la polizia è intervenuta chiamata da alcuni condomini. Il soggetto in questione, visibilmente alterato, stava tempestando di pugni la porta del condominio nel quale risiede la ex compagna di lui.

L'uomo non avrebbe dovuto essere lì, in quanto gravato già da un divieto di avvicinamento nei confronti di lei. Arrivati gli agenti, il cinquantenne non ha smesso di urlare per farsi aprire e quando i poliziotti hanno cercato di farlo desistere l'uomo ha tentato di colpirli. Ricondotto in condizioni di non nuocere, il soggetto in questione è stato messo in stato di arresto, sia per la violazione del precetto nei confronti della donna, sia per la sua condotta con gli agenti.