Tombini esplosi, liquami e bivacchi nei garage in via Gandusio: "Lavori in corso, ma serve più cura"

I residenti del Villaggio Gandusio, le case di edilizia popolare di via Gandusio, sono stati messi fortemente alla prova: negli scorsi giorni infatti a seguito dello scoppio di alcuni tombini, garage e cantine sono stati invasi dai reflui fognari causando una situazione igienica precaria, peggiorata ulteriormente dalle alte temperature raggiunte questa settimana. Un problema fra i problemi per gli inquilini, che oltre alle pavimentazioni allagate hanno raccolto e documentato anche dei bivacchi all'interno dei box inutilizzati e ancora sotto manutenzione: "Abbiamo fotografato lo stato in cui versano alcuni locali e segnalato anche la presenza di persone esterne che hanno dormito su alcuni materassi portati nelle aree sotterranee. - ha spiegato Egidio Lopane, portavoce degli abitanti di una delle scale condominiali - Situazioni come questa non sono nuove per noi, ma pensiamo che sia il momento di risolverle una volta per tutte ed è anche per questo che abbiamo costituito un comunicato ad hoc.

Il sopralluogo al Villaggio Gandusio: intasati i pozzi neri

Il primo passo in effetti è stato fatto visto che Acer ha eseguito un sopralluogo e ieri è cominciato il lavoro di bonifica dei tecnici e delle aziende specializzate negli scantinati dove mercoledì scorso si era verificata la tracimazione per intasamento dei pozzi neri. Congiuntamente è iniziato anche lo sgombero di alcuni garage del comparto che (come verificato durante il sopralluogo congiunto di ieri di Acer, comitato Gandusio e presidente del Quartiere San Donato-San Vitale) erano stati occupati con materassi e masserizie da persone senza fissa dimora. “A tal proposito - ha confermato il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi - abbiamo chiesto la collaborazione della Polizia Locale per completare nei prossimi giorni l’opera di allontanamento di eventuali abusivi e la messa in sicurezza degli spazi”. Che però a quanto pare, non erano presenti e non sono stati avvistati neppure a seguito del sopralluogo.

Utilizzo degli scarichi: "Serve più attenzione e un uso corretto"

Per quanto riguarda il problema legato alle fognature Bertuzzi si appella ai residenti del comparto: “Purtroppo questi sgradevoli episodi accadono quando gli scarichi dei bagni non vengono usati correttamente. Ricordiamo a tutti gli inquilini che non si possono gettare nei water oggetti, masserizie, indumenti e tutto ciò che può provocare l’ostruzione degli scarichi e la conseguente fuoriuscita di liquami”.

Marco Bertuzzi, presidente di Acer Bologna