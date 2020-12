Fuga di gas in via Gerusalemme: famiglie evacuate

Alle ore 14:00 circa i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Gerusalemme, in pieno centro storico, per una fuga gas in strada.

I pompieri hanno provveduto ad ispezionare gli stabili della zona per verificare la formazione di sacche di gas in seguito alle infiltrazioni. Si è reso necessario chiudere al traffico la strada ed evacuare alcune famiglie che sono stae affidate alla Polizia locale presente sul posto.

La zona è stata bonificata e messa in sicurezza e si è provveduto ad allertare il pronto intervento dell'Hera che ha intercettato e chiuso la perdita.